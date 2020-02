Jan van Eyck is geheim agent in nieuw album Suske en Wiske: “We wilden een andere kant van de schilder laten zien”

Het nieuwe album "De verloren van Eyck" van Suske en Wiske ligt vandaag in de winkel. Het gaat over Jan van Eyck en speelt zich af in Gent. De stripverhalen van het bekende stripduo gaan wel vaker over bekende schilders. “Dat is typisch iets voor Suske en Wiske”, zegt auteur, Peter Van Gucht. In dit verhaal speelt van Eyck een geheim agent.