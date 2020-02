Jeugdrechter laat zes minderjarigen vrij omdat er geen plaats is in jeugdinstelling

Zes minderjarigen zijn nu dus onder voorwaarden vrijgelaten. Zo legde de jeugdrechter hen een contactverbod en huisarrest op. De burgemeester van Londerzeel, Conny Moons, betreurt dat de jongeren niet konden worden opgesloten in een jeugdinstelling: "Dat is enorm schrijnend. Je kan samen met de lokale politie en met het parket nog zo hard werken als je wilt, als je dit ziet gebeuren is dat heel demotiverend."



Eerder werden twee meerderjarige verdachten al vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter. De jongeren zouden al een tijdje voor onrust zorgen in de omgeving van Londerzeel.