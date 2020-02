Jo Vally zingt en acteert in zijn eerste theatervoorstelling: “Mijn levenswerk”

Voor het publiek wordt het een speciale belevenis, want het is de bedoeling dat ze het gevoel krijgen dat ze een repetitie van Vally bijwonen: “Er worden gesprekken gevoerd, er gaan anekdotes verteld worden over mijn liedje, zoals over hoe mijn nummer 'Aan alle vrouwen die ik heb gekend' is ontstaan."

Het wordt echt iets uniek, zegt Vally : "Liedjes uit lang vervlogen tijden worden herwerkt en kort gebracht, beeldmateriaal van vroeger wordt getoond, leuke spelletjes met de mensen uit het publiek komen eveneens aan bod, en er wordt wel eens een mop verteld. En af en toe is er ruimte voor een special guest die niet noodzakelijk uit de muziekwereld moet komen.”