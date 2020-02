Werknemers gezocht op allereerste jobbeurs in Antwerps Bosuilstadion

Voetbalclub Antwerp en Port of Antwerp organiseren woensdag samen een jobbeurs op een opmerkelijke locatie: De Bosuil, het stadion van Antwerp. "We willen als club een verbindende en sociaal-maatschappelijke rol spelen. Het is fantastisch dat we iets voor Antwerpen en haar inwoners kunnen doen", vertelt Dimitri Huygen, woordvoerder van Antwerp.

Er zijn 50 deelnemende bedrijven. De HR-expert van Port of Antwerp is alvast tevreden: "Het is een unieke locatie. De business van een voetbalclub groeit steeds harder. Het is niet alleen een club, het wordt meer en meer een bedrijf."