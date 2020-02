Klimaatbeweging Extinction Rebellion kaapt tram- en bushokjes in Antwerpen

Op verschillende plaatsen in de stad waren de posters van Extinction Rebellion te zien. Ze werden opgehangen in de hokjes bij tram- en bushaltes in de plaats van de gewone reclameposters.

Op de posters waren verschillende parodieën te zien op het logo van de stad Antwerpen. Daarmee wilde de beweging naar eigen zeggen de stad confronteren met het feit dat ze te weinig doet voor het klimaat. Zo voert de stad een lage-emissiezone in voor vervuilende auto's maar mogen cruiseschepen wel aanmeren, aldus Extinction Rebellion.