Komst van Albert Heijn in shoppingcenter M2 in Maasmechelen trekt andere winkels aan

De Albert Heijn in Maasmechelen is de 50e in België. Er kunnen 45 mensen aan de slag. En nu er opnieuw een supermarkt is in de M2, willen weer meer andere winkeluitbaters naar het shoppingcenter komen. Daar was de laatste tijd heel wat leegstand.

Manager Catia Spagnoletti: "Doordat Albert Heijn er is, hebben we al veel retailers die op de kar springen. Dus er gaat nog meer tewerkstelling bij komen."

Spagnoletti denkt niet dat tegen het einde van het jaar alle winkelruimte weer ingevuld geraakt, maar ze hoopt dat drie vierde van wat nu leegstaat dan weer winkel is.