Zandkliffen aan de kust blijven voorlopig staan omdat mogelijk nieuwe storm op komst is

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, een onderdeel van de Vlaamse overheid, wou met een vliegtuigje boven de kustlijn vliegen om een totaalbeeld te krijgen van de schade aangericht door Ciara. Maar de omstandigheden zitten nog niet helemaal goed en daarom kon er nog geen datum geprikt worden. Niet alleen het weer en het zicht moeten goed zijn, ook de waterstand moet zo laag mogelijk zijn.

Het was de bedoeling om morgen, donderdag, te starten met het vlak strijken van de zandkliffen. Maar daar komt dus voorlopig niets van in huis. Het agentschap vindt het verstandig om te wachten tot de wind helemaal is gaan liggen. De kans bestaat ook dat er dit weekend een nieuwe storm op ons afkomt. "We willen dubbel werk vermijden", zegt Steve Timmermans van het agentschap.