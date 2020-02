KV Mechelen-supporter veroordeeld voor Hitlergroet tegenover Charleroi-speler

De veertiger werd beschuldigd van aanzetten tot haat en discriminatie tegenover Marco Ilaimaharitra, een Franse speler van Charleroi met roots in Madagaskar, tijdens de competitiewedstrijd KV Mechelen-Sporting Charleroi. Die deed daarover zijn beklag bij de assistent-scheidsrechter, maar die had niet gezien of gehoord wat er gebeurd was en gaf Ilaimaharitra daarop een gele kaart. Na de match verliet die laatste in tranen het veld. Enkele dagen na de wedstrijd kon de beklaagde worden geïdentificeerd nadat twee getuigen zich hadden gemeld.