Landbouwersgezin ontsnapt aan woningbrand in Torhout

Het vuur brak dinsdagnacht even voor twee uur uit in de keuken van de woning. Toen de politie aankwam, stonden de 42-jarige bewoner en zijn 37-jarige vrouw buiten te wachten met hun zoon van 11 en hun dochter van 8. Het viertal had flink wat rook binnengekregen en werd met twee ambulances overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Uiteindelijk bleken ze allemaal in orde te zijn.

Een dag later beseffen ouders en kinderen hoeveel geluk ze hebben gehad. Ze lagen alle vier boven te slapen, toen het 8-jarige dochtertje wakker werd. “Ze moest plassen en ging naar beneden”, vertelt haar papa. “Daar merkte ze de hevige rook op. Ze kwam ons huilend wakker maken. Gelukkig maar, want zonder haar hadden we het wellicht niet overleefd. De vuurhaard op zich was niet zo groot, maar er was erg veel rook. Ik heb m’n zoon uit z’n bed gehaald. Daarna zijn we allemaal naar buiten gelopen."