Menselijke activiteit verontreinigde Himalaya-gletsjer lang voor er mensen kwamen

Het onderzoeksteam van het Byrd Polar and Climate Research Center en de School of Earth Sciences van de Ohio State University, dat de nieuwe studie gepubliceerd heeft, maakte deel uit van een groter internationaal team dat in 1977 naar de Dasuopu trok om ijskernen uit de gletsjer te halen. Die kernen bieden een overzicht van de sneeuwval, de circulatie in de atmosfeer en veranderingen in het milieu in de loop van de tijd. Het Byrd Center heeft een van de grootste verzamelingen ijskernen ter wereld.

Dasuopu is met zijn hoogte van 7.200 meter boven zeeniveau de hoogste site ter wereld waarvan onderzoekers klimaatgegevens hebben op basis van ijskernen. De Dasuopu-gletsjer ligt op de Shishapangma, een van de 14 hoogste bergen ter wereld, bergen die allemaal in de Himalaya liggen.

Voor deze studie analyseerde het team één ijskern die in 1997 uit Dasuopu gehaald werd, op sporen van 23 verschillende metalen.

De ijskernen vormen een soort van tijdlijn, en ze tonen de vorming van nieuwe ijslagen in de loop van de tijd. De onderzoekers zijn in staat om bijna het precieze jaar te achterhalen waarin een laag gevormd werd in de gletsjer, dankzij aanwijzingen uit het milieu zoals de sneeuwval of bekende natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen. Het team stelde vast dat het ijs dat het voor deze studie onderzocht, gevormd werd tussen 1499 en 1992.

Het doel was na te gaan of menselijke activiteit het ijs op een of andere manier beïnvloed had en zo ja, wanneer de effecten voor het eerst zichtbaar waren. Hun analyse toonde aan dat dat het geval was: het team vond hogere niveaus dan er van nature zouden zijn van een aantal giftige metalen, onder meer van cadmium, chroom, nikkel en zink, in het ijs vanaf 1780 ongeveer - het begin van de industriële revolutie in het Verenigd Koninkrijk. Die metalen zijn allemaal bijproducten van het verbranden van kolen, wat een sleutelrol speelde in de industrie aan het einde van de 18e eeuw en in de 19e en de 20e eeuw.

De onderzoekers ontdekten dat die metalen waarschijnlijk meegevoerd werden door de winterwinden die rond de aardbol blazen van west naar oost.

"De industriële revolutie was een revolutie in het gebruik van energie", zei Paolo Gabrielli, de belangrijkste auteur van de studie en een onderzoeker aan het Byrd Center en de School of Earth Sciences. "En dus begon het verbranden van kolen ook uitstoot te veroorzaken waarvan we denken dat die door de wind getransporteerd werd naar de Himalaya." De Dasuopu-gletsjer ligt in het centrale deel van de Himalaya, de Grote Himalaya, en in vogelvlucht bedraagt de afstand tot Londen, de geboorteplaats van de industriële revolutie, 10.300 kilometer.