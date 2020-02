Nederlands cruiseschip "Westerdam" meert aan in Cambodja na odyssee in het Verre Oosten

Aan die tocht is nu een einde gekomen: de "MS Westerdam" is nu aangemeerd in de haven van Sihanoukville in het zuiden van Cambodja.

Alle 1.450 passagiers worden aan land gebracht en via de luchthaven van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh naar huis teruggevlogen. Er zijn geen ziektegevallen aan boord vastgesteld. In Japan ligt nog wel een ander cruiseschip met duizenden passagiers voor anker. Daar zijn wel mensen ziek geworden en naar ziekenhuizen overgebracht. Een cruiseschip dat vastlag in Hongkong, is vrijgegeven nadat was gebleken dat niemand ziek was.