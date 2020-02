Na New Hampshire: "Sanders en Buttigieg zijn goed op dreef, Biden en Warren mogen stilaan inpakken"

Volgens Soenens vindt de linkse Sanders zich ook de winnaar van de voorverkiezingen in Iowa vorige week. Die draaiden grandioos in de soep. Buttigieg won toen erg nipt van Sanders, met een piepkleine 0,09 procent winst. Er waren onregelmatigheden bij de telling en de nationale partijleiding vroeg om een hertelling. De plaatselijke Democraten in Iowa gingen daar niet op in "tenzij een kandidaat erom vraagt". En dat is niet het geval.

Sanders liet in zijn overwinningstoespraak in New Hampshire duidelijk vallen dat hij in Iowa had gewonnen. "Strikt genomen klopt dat: hij haalde een paar duizend stemmen meer, maar hij haalde minder afgevaardigden", duidt Soenens.