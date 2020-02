Tribune weggeblazen bij VK Liedekerke

Clubvoorzitter Gunther Bockstal ontdekte gisteren dat de muur op de grond lag: "Dinsdagmorgen zijn wij toegekomen rond half negen op de club, en dan zagen we dat een deel van de muur was weggeblazen door de storm. De muur is toch wel 30 à 40 meter lang. We hebben dan direct contact opgenomen met het gemeentebestuur. En we hebben ook gebeld met de Vlaamse voetbalbond om te horen wat er gedaan moest worden. En zij hebben verzekerd dat als er een zone van drie meter gevrijwaard is tot aan het plein, dat het geen enkel probleem is. We moeten de tribune ook afzetten zodat niemand daar kan gaan staan."