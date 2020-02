Pakistan veroordeelt "brein van de aanslagen in Mumbai" tot vijf en een half jaar cel

Saeed was in 1987 een van de oprichters van de Lashkar-e Tayyiba (LeT, "leger van de zuiveren"), een groep die beschuldigd wordt van terreuraanslagen op het Indiase parlement in 2001 en vooral op hotels en restaurants in de Indiase stad Mumbai in 2008. Bij die laatste aanslagen zouden 174 mensen zijn gedood. Bij hen waren 20 westerse toeristen. Lashkar-e Tayyiba zou daarbij vooral samenwerken met een andere extremistische groep, Jaysh-e Mohammed ("het leger van Mohammed").

Officieel is Lashkar-e Tayyiba in Pakistan verboden, maar de groep zou goede contacten onderhouden met de beruchte militaire inlichtingendienst ISI, die LeT beschouwt als een breekijzer in het conflict met India over de betwiste regio Kashmir. LeT zou ook betrokken zijn bij de aanslag tegen Indiase paramilitairen begin vorig jaar in Kashmir, een incident dat bijna tot een oorlog met Pakistan heeft geleid.