Paus Franciscus doet de deur dicht voor getrouwde priesters en vrouwen hoger op de kerkelijke ladder

Maar het antwoord van paus Franciscus is nee. Of beter gezegd: in zijn uiteenzetting over de rol van de Katholieke Kerk in het Amazonegebied vermeldde hij zelfs het voorstel niet. Wel ging de paus diep in op de ecologische waarde van het Amazonewoud en de plicht om die natuurlijke rijkdom te beschermen. Ook had Franciscus aandacht voor de vaak precaire situatie van inheemse volkeren daar.