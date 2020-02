PLAN B #19: "Heeft het euthanasieproces in Franstalig België ook voor zoveel ophef gezorgd?" 

Het euthanasieproces in Gent van enkele weken geleden werd in de Vlaamse media met argusogen gevolgd. De drie artsen die verantwoordelijk waren voor de euthanasie van Tine Nys in 2010, worden er uiteindelijk vrijgesproken van de beschuldiging van 'gifmoord'. Hoe is dit proces in de Franstalige pers gevolgd? Werd het, net als in Vlaanderen, ook een beetje 'het proces van de euthanasiewet'? En bekijken de Franstallige Belgen de ethische dossiers, zoals het homohuwelijk of de uitbreiding van de euthanasiewet, anders dan de Vlamingen? Dat vraagt Ivan De Vadder (VRT) aan Alain Gerlache van de RTBF.