"Poedel-perfectie" op prestigieuze Westminster Dog Show in VS: Siba wint van bijna 3.000 andere rashonden

De Westminster Dog Show in New York zal bij de meesten onder ons geen belletje doen rinkelen. Maar het is een major thing in de VS. Zelfs de New York Times zette op zijn website live-updates en stuurde voor de winnaar een heuse nieuwsflits. Maak kennis met de zwarte poedel Siba en de internationale wedstrijd met bijna 3.000 deelnemers.