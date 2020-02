Politiescholen zullen niet-geslaagde kandidaten toch kunnen delibereren

Vincent Houssin van de liberale politievakbond VSOA heeft daar begrip voor: "Nu halen mensen soms heel goeie punten, behalve op één vak, en dan houdt het voor hen op. Dat is niet meer van deze tijd: we moeten niet heiliger zijn dan de paus, of strenger dan andere scholen. Iemand die één 10 op 20 haalt of een licht tekort, moet gedelibereerd kunnen worden."

Nochtans werd de voorbije jaren gewaarschuwd voor ongeschikte kandidaten die toch zouden worden toegelaten bij de politie. Houssin maakt zich daar weinig zorgen over: "Er is een doorlichting geweest door KPMG, waarna de tests zijn aangepast. En ook in de toekomst blijft integriteit een heel belangrijk deel van de opleiding."