Rapport na dodelijke brand Beringen: "Gebouw was zeer complex, vlammen zijn snel uitgebreid"

Het onderzoek naar de dodelijke brand in Beringen van afgelopen zomer is klaar. Volgens de experten hebben de hulpdiensten geen fouten gemaakt. De brand liep uit de hand, omdat het om een ingewikkeld gebouw gaat en de brandweer geen goed zicht had hoe de brand verder zou uitbreiden. In het rapport staan ook enkele tips die in de opleiding tot brandweerman zullen worden meegenomen.