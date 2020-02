Italiaanse Senaat maakt pad vrij voor veroordeling Salvini: hij riskeert tot 15 jaar cel voor vrijheidsberoving

Later dit jaar moet de Italiaanse senaat overigens opnieuw beslissen of hij Salvini doorverwijst naar de rechtbank, voor een gelijkaardig geval. In dat geval gaat het over een schip van de Spaanse hulporganisatie Open Arms. Dat schip mocht in augustus vorig jaar 20 dagen lang geen enkele haven binnenvaren, met 164 migranten en vluchtelingen aan boord. Pas na een gerechtelijk bevel kreeg het schip de toestemming om aan te meren.



Na vijf dagen mochten de vluchtelingen dan eindelijk aanmeren in een Siciliaanse haven, maar er was wel een Europees akkoord voor nodig. Salvini wou geen vluchtelingen het land binnenlaten totdat hij garanties had van andere Europese landen, om de vluchtelingen op te nemen. Na het akkoord schreef hij op Facebook: "Probleem opgelost".