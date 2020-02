Spontane staking bij de Lijn in Beringen omdat buschauffeur bedreigd werd 

De buschauffers vragen nu dat ze beter ondersteund worden bij incidenten. Geert Witterzeel van de christelijke vakbond wil niemand met de vinger wijzen, het werk op de dispatching is ook niet evident zegt hij, en het is niet altijd gemakkelijk een situatie in te schatten. "Maar wat we vastgesteld hebben is dat er te weinig ondersteuning is voor onze chauffeurs. De agressie verergert, en het lijkt er op dat dat allemaal normaal is geworden."