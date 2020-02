Temse plaatst slagboom om sluipverkeer door werken Scheldebrug tegen te gaan

Om verkeershinder in het centrum te vermijden, worden extra maatregelen genomen, zegt Eerste Schepen Lieve Truyman van Temse. “We willen het centrum maximaal ontlasten van het zoekverkeer. In de vorige fase reden mensen af in Temse om de file op de N16 te vermijden. Daardoor ontstond er ook file in het centrum, waarbij niet alleen personenauto’s maar ook de hulpdiensten vertraging opliepen.” Om dit probleem aan te pakken komt er een slagboom die bediend kan worden door De Lijn, de hulpdiensten en voertuigen van het Agentschap Wegen en Verkeer.