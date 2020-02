"Bescherm ongeboren kinderen beter tegen verslaafde moeders": Van Peel (N-VA) en Crombez (SP.A) dienen voorstel in

Momenteel kan een zwangere vrouw die kampt met een verslaving niet verplicht worden om zich te laten helpen. Dat willen Van Peel en Crombez veranderen: het moet volgens hen mogelijk worden om een vrouw buiten haar wil onder toezicht te plaatsen of om haar te laten opnemen en afkicken.

In tweede instantie willen ze dat rechters de mogelijkheid krijgen om een kind nog voor de geboorte te plaatsen in een pleeggezin, als blijkt dat de toekomstige gezinssituatie niet optimaal is. In derde instantie zou een moeder de hulp kunnen krijgen van wat Crombez en Van Peel "een gezinsvoogd" noemen. Die zou een gezin als buddy kunnen bijstaan, en opvolgen of een moeder haar verplichtingen nakomt.

"Dit gaat over de opvolging van extreme gevallen die jammer genoeg vaak voorkomen. In plaats van in te grijpen na de geboorte, en de schade dan te proberen beperken, willen we meer preventief werken. Het mantra dat alle ouders het goed voor hebben met hun kinderen: dat klopt gewoon niet. Als OCMW-voorzitter heb ik genoeg gezinnen gekend die het tegendeel bewijzen", zegt Van Peel.