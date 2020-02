Verenigde Naties publiceren lijst van 112 bedrijven die zaken doen met Joodse kolonies in Palestijns gebied

De meeste daarvan zijn Israëlische bedrijven, vooral actief in bankieren en in de bouw. Er zijn echter ook bedrijven uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Thailand bij. Het gaat onder meer om de onlinebedrijven Airbnb, Expedia, TripAdvisor en Booking.com, en om het Amerikaanse IT-concern Motorola Solutions, de Franse tegenhanger Altice Europe (met zetel in Nederland), de Franse spoorbedrijven Alstom en Egis Rail, en de voedingsgigant General Mills.

Nu is het dan zo ver. Het kantoor van de Hoge Vertegenwoordiger van de VN voor de Mensenrechten , de Chileense Michelle Bachelet, heeft een lijst van 112 bedrijven gepubliceerd die actief zijn in de Joodse kolonies op de Westelijke Jordaanoever.