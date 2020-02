Brand in Genk brengt huisjesmelkerij aan het licht in Kolderbos: "700 euro voor een verloederde flat"

Schimmel, loszittende ramen, gebrekkige verwarming, kapotte deurbellen, amper warm water en een recente kakkerlakkenplaag. Aziz, vader van twee jonge kinderen, betaalt 700 euro voor een verloederde flat in Kolderbos. “Wat ik hier zie, kan alleen maar in Brussel”, zegt de bewoner die al 44 jaar in België woont.

Naast vaste kosten betaalt de Genkenaar maandelijks 180 euro voor elektriciteit. “En er is maar één verwarmingstoestel dat werkt", vertelt hij. “In de winter slapen mijn kinderen en ik op matrassen in de woonkamer, omdat het te koud is in hun slaapkamers.”

Een deftige keuken is er intussen wel, al was het enige tijd behelpen. “Zes maanden lang bereidde ik mijn maaltijden al zittend op de grond, op een gasvuurtje”, vertelt hij. “En dat terwijl de eigenaar had beloofd dat alles na twee weken geïnstalleerd zou zijn.” Om zijn kinderen te wassen heeft Aziz welgeteld vijf minuten. “Daarna wordt het water, dat trouwens bruin uit de kraan komt, in een mum van tijd ijskoud.”