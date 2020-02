Verslagenheid groot na dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Arendonk: “Een fantastische man die voor iedereen klaarstond"

Het ongeval gebeurde dinsdagavond aan De Valken in Arendonk. Jasper Horsting zat op de fiets toen hij werd aangereden door een auto. De chauffeur stapte even uit, maar reed daarna door. Hij werd later in Nederland opgepakt, waar hij sinds kort woonde. Het parket heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Jasper was bekend in de gemeente. “Ik vind het verschrikkelijk. Het was zo’n fantastische jongeman die voor iedereen klaarstond. Het is een groot verlies voor Arendonk”, aldus een inwoner. Jasper was ook actief bij de scouts en de volleybalclub. “Wij gaan deze avond met beide organisaties bekijken hoe we een herdenkingsmoment voor hem kunnen organiseren”, zegt Kaat Verbeek van de Arendonkse Scouts Carpe Diem.