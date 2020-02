Telenet en DPG Media (VTM en Q2) werken samen om dit najaar nog met "Vlaamse Netflix" te starten

De streamingdienst zal beschikbaar zijn via een nieuwe betalende tv-app, beschikbaar voor iedereen in Vlaanderen (ook voor klanten van Proximus bijvoorbeeld), en via het bestaande Play-aanbod van Telenet. De 400.000 klanten van Telenet die betalen voor Play of Play More zullen automatisch overstappen op het nieuwe platform en dat zal de nieuwe streamingdienst volgens Telenet een vliegende start geven.



"Die 400.000 klanten die er al zijn gaan een beter product krijgen en zullen dus nog tevredener zijn en blijven. Dat gaan we als basis gebruiken en van daaruit willen we groeien en de rest van Vlaanderen bereiken", zegt Jeroen Bronselaer van Telenet. "Dat geeft ons een schaal om het op te nemen tegen spelers als Netflix en Disney."

Op details over de nieuwe service (naam, prijs, timing) is het voorlopig wachten. Wel al duidelijk is dat een basisversie ongeveer 10 euro per maand zal kosten. De uitgebreide versie heel wat meer.