Koning Filip spreekt VN-Veiligheidsraad toe: "Telkens als we kind uit oorlog redden, worden dromen weer mogelijk"

Koning Filip bevindt zich momenteel in de Amerikaanse stad New York om de vergadering van de VN-Veiligheidsraad toe te spreken. Ons land is sinds vorig jaar tijdelijk lid van de Veiligheidsraad (meer daarover onderaan). De koning heeft het vooral gehad over de situatie van kinderen in gewapende conflicten, dat is ook het speerpunt van het Belgische beleid in de VN-Veiligheidsraad.