Voorlopig laatste optreden van Arno in Parijs: "Hij amuseerde zich op het podium"

Het publiek dat er dinsdagavond bij was in Parijs zag een energieke Arno op het podium. Ook Mario Eeckhout uit Zonnebeke was er bij: "We waren getuige van wat men zijn laatste optreden noemt voor zijn operatie. Het was een schitterend optreden in een fantastische zaal. Arno heeft een tweetal keer met een kwinkslag verteld over zijn ziekte, dat zijn lever kapot is bijvoorbeeld maar het was subtiel. Wij hadden dat wel door", vertelt Mario aan Radio 2 West-Vlaanderen.