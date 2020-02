Vrijgezellenfeest? Huur eens een hangbuikzwijn of kuikentje in plaats van een stripper

"Het is begonnen als een uit de hand gelopen grap", vertelt Sieglinde Steylemans in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Mijn vriend wilde graag een hangbuikzwijntje hebben. Dus kochten we er één. Al snel kwamen er andere dieren bij; een geit, kippen, konijnen en alpaca's". Omdat het te duur werd om al die dieren goed te onderhouden, moesten we een verdienmodel bedenken. En omdat iedereen altijd met onze dieren wilde knuffelen, kwamen we op het idee om een mobiele boederij te starten."