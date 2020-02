De waterstoftrein rijdt in Duitsland: de (schone) trein van de toekomst?

In Vlaanderen zijn er op dit moment nog zes spoorlijnen die nog geen bovenleidingen hebben en waar dus nog geen elektrische treinen op kunnen rijden, maar dieseltreinen. Daarnaast tuffen in haven- en industriegebieden ook nog volop diesellocomotieven rond.

Nu is bovenleidingen aanleggen duur: het kost een slordige miljoen euro per kilometer spoor en het neemt veel tijd in beslag om de leidingen te leggen. Dus is het misschien interessant om naar een alternatief te kijken.

Dat alternatief is treinenfabrikant Alstom al anderhalf jaar aan het testen in het noorden van Duitsland, waar ook geen bovenleidingen liggen. Tussen de plaatsjes Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude rijden op dit moment al twee treinen rond die op waterstof rijden. De test verloopt goed en het is de bedoeling dat tegen 2021 15 dieseltreinen vervangen worden door schone waterstofexemplaren.