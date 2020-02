WHO-toparts Mike Ryan: "Het is te vroeg om te spreken over begin van het einde van coronavirus in China"

In China zitten 60 miljoen mensen gedwongen in quarantaine, vooral dan in de stad Wuhan (waar het virus eerst opdook) en in de omliggende provincie Hubei. Ook andere delen van het land zijn afgesloten, zij het op minder drastische wijze. Zo mogen ook mensen in Shanghai sommige gesloten residenties waar ze wonen, niet verlaten of worden verkeer en openbaar vervoer beperkt.

Het vakantie voor Chinees nieuwjaar is verlengd, al beginnen sommige bedrijven opnieuw op te starten. Probleem is dat miljoenen mensen nog altijd ver van hun werkplaats zitten en niet terugkunnen en dat begint te wegen op de economie. De Chinese president Xi Jinping -erg beducht voor de politieke en economische stabiliteit- heeft bedrijven belastingvoordelen en steun beloofd om de economische schade te beperken, want de Chinese groei zal zwaar te lijden hebben onder de huidige epidemie.