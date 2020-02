Haven van Zeebrugge krijgt een nieuw fietsplan

Het huidige fietsplan is tien jaar oud en was aan herziening toe. Dat is nodig omdat de omgeving van de haven is veranderd. De autosnelweg A11 tussen Brugge en Knokke-Heist is erbij gekomen. Die heeft een aansluiting op de haven. Daarnaast is intussen bepaald waar de nieuwe zeesluis zal komen. Ook voor de fietser is er veel veranderd. "Vroeger zei men: ik moet naar de haven dus ik neem de auto, maar dat is al lang niet meer zo. Er wordt steeds meer gefietst en intussen zijn de elektrische fiets en de speedpedelec doorgebroken", zegt havenvoorzitter Dirk De Fauw.