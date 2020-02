10 jaar na treinramp Buizingen, brandweerman Rudy Dewinter: "De rinkelende gsm's in die verhakkelde wagons vergeet ik nooit meer"  

Gewonden worden in eerste instantie naar het station van Halle gebracht. Van daaruit worden de gewonden naar zowat alle ziekenhuizen in de omgeving gebracht. "Eens de gewonden weg, konden we beginnen met de berging van de doden. Dat deden we samen met de politie. Dat was niet gemakkelijk, maar het is het andere plaatje van onze job. Allemaal mensen die 's ochtends gewoon naar hun werk vertrokken."

Wat Rudy het meeste is bijgebleven is het rinkelen van gsm's in de verhakkelde wagons. "Familieleden en vrienden hoopten toch nog een antwoord te krijgen van een vermist persoon. Verschrikkelijk. Dat is echt iedereen bijgebleven. De collega's spreken daar nog altijd over. "