13 West-Vlaamse cultuurhuizen planten samen een bos... in Oost-Vlaanderen

Al enkele jaren gaan de West-Vlaamse cultuurhuizen elkaars voorstellingen bekijken. Ze nemen dan hun publiek mee met een bus. Dat is beter voor het klimaat dan enkele honderden auto's die elk afzonderlijk rijden, maar de 13 West-Vlaamse cultuurhuizen vonden dat het nog beter kon.

Daarom schenken ze voortaan per gereden kilometer 1 euro aan het nieuwe bos. Met de ingezamelde 5.000 euro konden ze al 250 bomen planten. En dat deden de medewerkers van de cultuurhuizen vandaag helemaal zelf.

Communicatieverantwoordelijke Kirby Hallemeesch van De Grote Post in Oostende stak met plezier de handen uit de mouwen: "Het is voor mij de eerste keer, maar het gaat wel bij elke boom beter. We brengen met de bus niet enkel mensen samen, maar kunnen nu nog iets extra doen voor het klimaat."