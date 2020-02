5 redenen om vaker samen te eten: waarom de tafel delen ons gezonder en gelukkiger maakt

De mens eet al van in de prehistorie samen. Samenwerken was toen noodzakelijk om tot een gevarieerd menu te komen. "Toen de mens vlees begon te eten werd samenwerken des te belangrijker", zegt Charlotte De Backer.

"Men had de hulp van anderen nodig om prooien te vangen. En omdat het nog niet mogelijk was om vlees lang te bewaren, moest er gedeeld worden. Dat bracht morele vragen met zich mee. Met wie deel je en wie niet? Hoeveel deel je met wie? Wie krijgt het mooiste stuk vlees? Op die manier heeft voeding ons altijd doen nadenken over (on)eerlijk gedrag."

En dat kan ons eten vandaag nog steeds doen. Maar dan moet je wel de juiste dingen voorschotelen. "Ik heb een hekel aan cupcakes en serveer op verjaardagsfeestjes altijd een taart of een cake", zegt professor De Backer. "Die moet je dan in stukken verdelen over de verschillende kinderen. Wie krijgt zijn stuk als eerste? Wie krijgt misschien een kleiner stuk? Dat zijn allemaal speelse en subtiele momenten waarop kinderen leren nadenken over eerlijk gedrag."

"Ik schep er genoegen in om bijvoorbeeld een oneven aantal balletjes in de tomatensaus te stoppen. Dan stelt zich het dilemma: hoe gaan we dit eerlijk verdelen? Hetzelfde kan je doen met spruitjes. Dan willen kinderen zich maar al te graag opofferen voor een spruitje minder."

"We zien dat hoe vaker kinderen zulke situaties meemaken, hoe socialer, hulpvaardiger en minder egoïstisch ze worden. Op lange termijn wordt de hele gemeenschap daar gelukkiger van."