“Na 47 jaar carnavalskostuums verkopen, willen we er zijn voor kleinkinderen”: feestwinkel in Aalst zoekt overnemer

Ruim een week voor het bekendste carnaval van het land, is het bijzonder druk in feestwinkel Liebaut. De klanten hebben intussen het nieuws gehoord, dat de zaakvoerder er graag mee wil stoppen. “Deze winkel is een monument in Aalst, ik hoop dat ze een overnemer vinden”, zegt een bezoeker. “Er zijn nog carnavalswinkels in de stad, maar als je ’t hier niet vindt, dan vind je het nergens.”

Danny en zijn vrouw Mia kijken uit naar een rustiger leven. “Ik ben er 47 jaar mee bezig, we hebben het altijd met hart en ziel gedaan”, zegt Danny. “Maar we willen graag wat meer tijd besteden aan onze kleinkinderen.”