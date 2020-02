Al 10 tips binnen over zaak-Britta Cloetens: "Sommige daders kicken erop om nadien informatie achter te houden"

Waarom vertelt een moordenaar niet waar het lichaam van zijn slachtoffer is, ook al heeft hij bekend? Dat is de hamvraag in de zaak Britta Cloetens, waarover gisteren een documentairereeks startte. Dader Tijl Teckmans werd in 2015 veroordeeld, maar vertelde nooit waar het lichaam van Cloetens is. "Je hebt mensen die kicken op de ultieme macht over leven en dood", weet Alain Remue van de Cel Vermiste Personen, "sommigen gaan zover dat ze het spel na die dood nog verder spelen." Ondertussen heeft de politie 10 tips binnengekregen over waar het lichaam van Britta Cloetens kan zijn.