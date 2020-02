Allemaal Amerikaan: oog in oog met Cindy De Boom

Cindy De Boom-Eekhoff is 52 jaar. Ze woont en werkt in Pella, Iowa. De Boom werkt in een authentieke Nederlandse windmolen. Ze houdt er de winkel van het museum open. Pella, het kleine stadje waar ik haar ontmoette, lijkt op een miniatuurversie van een doorsnee gezellig Nederlands stadje. Alles ademt hier Nederland.

Eind negentiende eeuw kwamen heel wat Nederlandse boeren naar Pella afgezakt. Hier was veel grond, veel ruimte. De familie De Boom was één van de vele Nederlandse immigrantenfamilies in Iowa. Cindy is zelf opmerkelijk genoeg nog nooit in Nederland geweest, en dat vindt ze erg jammer. Haar vader kent nog Nederlands, zij niet meer.

Cindy De Boom heeft een man en drie kinderen: een dochter, en twee zonen. Religie is de motor in haar leven. Ze houdt van de vriendelijkheid van de Midwest. "Hier wordt de deur nog voor je opengehouden. Hier hebben mensen nog contact met mekaar, en beheersen sociale media niet de hele conversatie", zegt Cindy.

Cindy's familie komt voor een deel uit Noord-Brabant, voor een deel uit Friesland. Ze is trots op haar oorsprong. "Ik ben lang, ik heb grote voeten, ik ben zuinig, en ik werk hard", zegt ze, "en dat maakt me echt wel héél Nederlands."

Pella heet je op het dorpsplein gewoon "welkom" in het Nederlands. Je kan er ook frikadellen en bitterballen krijgen, en Nederlands gebak bij bakkerij Van der Ploeg.

Oog in oog met Cindy De Boom, uit Pella, Iowa.