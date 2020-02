Antibiotica ontdekt die bacteriën doden op een nieuwe manier

De onderzoekers bekeken de stamboom van de bekende leden van de glycopeptiden, en ze bestudeerden de genen van de leden die geen bekende resistentiemechanismen hadden, vanuit het idee dat het dan om een antibioticum zou kunnen gaan dat een andere manier had om bacteriën aan te vallen.

"We stelden als hypothese voorop dat als de genen die deze antibiotica aanmaakten anders waren, dat dan misschien de manier waarop ze bacteriën doden ook anders zou zijn", zei Culp.

Het team kon bevestigen dat de celwand van de bacteriën de plaats was waar deze nieuwe antibiotica op inwerkten door beeldvormingstechnieken voor cellen te gebruiken in samenwerking met Yves Brun en zijn team aan de Université de Montréal.

Het team kon ook aantonen in muizen dat de nieuwe antibiotica infecties door de multiresistente Staphylococcus aureus, gouden stafylokokken, kunnen blokkeren. Dat is een groep van bacteriën die vele ernstige infecties kan veroorzaken.

"Deze benadering kan toegepast worden op andere antibiotica en ons helpen nieuwe antibiotica te ontdekken met verschillende actiemechanismen. In deze studie hebben we een volledig nieuw antibioticum ontdekt, maar sindsdien hebben we er nog een paar andere gevonden in dezelfde familie die over ditzelfde nieuwe mechanisme beschikken", zei Culp.

De bevindingen van het team zijn gepubliceerd in Nature. Het team stond onder leiding van professor Gerry Wright van het David Braley Centre for Antibiotic Discovery in the Michael G. DeGroote Institute for Infectious Disease Research van de McMaster University. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de McMaster University.