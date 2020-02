Asbest in 8 op de 10 scholen van het  Gemeenschapsonderwijs in Brussel

Asbest werd tot eind jaren negentig gebruikt als bouwmateriaal. Maar dat is intussen verboden omdat het kanker kan veroorzaken. Toch is in heel wat oudere gebouwen, zoals de gemeenschapsscholen in Brussel, nog asbest aanwezig.

In 2019 vonden er in een zestal van de ruim honderd instellingen van de Scholengroep Brussel asbestverwijderingswerken plaats, naar aanleiding van renovatiewerken. "Maar een planning voor het aantal asbestverwijderingswerken ligt niet vast. Bij risico wordt uiteraard wel meteen een verwijdering uitgevoerd.", vertelt Karin Struys, woordvoerster van de Scholengroep Brussel.