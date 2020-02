Nationale Bank: "Begroting moet snel op orde raken, regering in lopende zaken kan ingrijpen"

"Dat is veel te veel. Misschien denken sommigen dat we in tijden van negatieve rentevoeten ons alles kunnen permitteren, maar dat is heel gevaarlijk. Bij de eerste tegenslag, bijvoorbeeld een recessie of een verhoging van de rente, hebben we geen marge meer om de vergrijzing aan te pakken." Door de vergrijzing van de bevolking zouden de sociale uitgaven de komende twee decennia met gemiddeld 0,2 procentpunt van het bbp per jaar toenemen.



Om orde op zaken te stellen, moet er zo snel mogelijk een nieuwe federale regering komen. "Maar als dat niet lukt, moeten we nadenken over wat een regering in lopende zaken kan doen met de begroting, met steun van het parlement", zegt Wunsch. "Die kan dan geen drastische maatregelen nemen, maar ze kan wel vermijden dat het tekort verder oploopt."