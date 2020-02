Bel-20 op het hoogste peil in 12 jaar, "maar een gezonde dosis scepsis is altijd op zijn plaats"

Toch waarschuwt Joly ook. "Als je in aandelen belegt, moet je een aantal regels in je achterhoofd houden. Je mag nooit gaan voor de korte termijn, je moet voldoende spreiden en je moet je ervan bewust zijn dat aandelen ook fors kunnen zakken. In 2018 hebben we al een voorproefje gehad. Maar echt grote correcties hebben we de voorbije 10 jaar niet gezien. Dat betekent dat er ontegensprekelijk vroeg of laat een correctie zit aan te komen."