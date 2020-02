Belevingsambtenaar moet Bocholt meer doen bruisen

In de enquête maken 10 burgemeesters duidelijk dat hun gemeente een aantal taken moet afstoten. Omdat het onbetaalbaar wordt of ze het niet meer kunnen rijmen met het bijkomend werk dat Vlaanderen en de provincie naar hen doorschuift. Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) van Kortessem is op dat vlak duidelijk. "In de sociale sector hebben we de keuze gemaakt om de poetsdiensten, de gezinszorg en de kindercrèche naar het middenveld over te hevelen en daar hebben we partners gevonden die het willen overnemen. Bij de technische diensten worden al langer werken uitbesteed, en die trend zal zich voortzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld over rioleringswerken, maaiwerken, onderhoud van bushokjes, … taken die worden overgenomen door privéfirma’s of sociaal-economische bedrijven. We zien er wel op toe dat ons personeel mee kan overstappen en daar in vergelijkbare omstandigheden kan werken.”