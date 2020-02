Belgische instellingen ontwikkelen veelbelovende radio-isotoop in strijd tegen prostaatkanker

Zodra het stofje in het lichaam geïnjecteerd is, gaat het rechtstreeks naar de tumorcellen in de prostaat, waar het zich vastmaakt. De radioactieve straling die het lutetium-177 afgeeft, vernietigt de tumorcellen zonder het omliggende weefsel te beschadigen. Dat komt omdat de straling van lutetium-117 hooguit 1 millimeter in het weefsel doordringt, en daarmee enkel de tumorcellen raakt.