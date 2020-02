Bijna alle straten in stad Antwerpen zijn te smal om fietsers met de auto in te halen, zegt Fietsersbond

Je mag als autobestuurder geen fietser inhalen in de meeste straten in de binnenstad van Antwerpen en in het centrum van de districten. Dat blijkt uit een studie van de Fietsersbond. Volgens de wegcode moet je als chauffeur binnen de bebouwde kom één meter tussenlaten als je een fietser wil inhalen en dat is op veel plaatsen onmogelijk.