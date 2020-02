Bijna helft van huishoudens in ons land bestaat uit alleenwonenden of alleenstaande ouders

Het aantal oudere alleenwonenden is afgelopen jaren sterk toegenomen in absolute cijfers. Mensen leven langer, dus het aantal oudere mensen neemt toe. "Hoe ouder de leeftijd, hoe meer alleenstaanden", bevestigt professor Deboosere. "Bij de 90-plussers is bijna de helft (44 procent) alleenstaand. Bij de tachtigers is dat 39 procent, maar dat was twintig jaar geleden in die leeftijdscategorie 45 procent, dus daar is relatief gezien eigenlijk een daling. We zien dat koppels dankzij de hogere levensverwachting langer intact blijven."