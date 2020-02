Bouw politiehuis Pajottenland kan starten na archeologisch onderzoek

In Kester, bij Gooik, kan de bouw van het nieuwe politiehuis voor de zone Pajottenland nu eindelijk beginnen. De start van de bouw heeft langer op zich laten wachten dan verwacht. De onteigening van de bouwgrond verliep namelijk erg moeilijk, maar dat is nu achter de rug.

Voor de bouw écht start moet er wel nog een archeologisch onderzoek gebeuren. Kester was namelijk al bewoond in de Romeinse tijd. De naam Kester is afgeleid van het Latijnse woord Castrum, dat betekent kamp. De archeologen hopen dan ook sporen te vinden van een Romeinse hoeve.