De oprichter van "Boxing Club Menen" is trots op zijn leden. Het zijn kinderen en jongeren met roots in 20 verschillende landen. Een deel van hen hing voor de oprichting van de club doelloos rond in de Menense straten. Nu sporten de 150 leden intensief samen, en niet zonder succes. Vorig weekend haalden 2 jonge boksers in Birmingham een Europese titel binnen.