Twee jongens van 10 bekennen brandstichting in Elewijt  

De brand ontstond iets over 15 uur gisterenmiddag in een woning aan de Pater Penninckxlaan, achter de visvijvers van Molenveld in Elewijt. De bewoner was op dat ogenblik niet thuis. De brandweer had het erg moeilijk om sommige vuurhaarden tussen twee houten plafonds te bereiken en besliste daarom om de woning gecontroleerd te laten uitbranden.